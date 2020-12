Martínez over WK-kwalificatie: “Het wordt een compact speelschema, we zullen onze brede kern moeten gebruiken”

Rode DuivelsWK-kwalificatie, het EK en de Final Four in de Nations League. Het wordt druk in 2021 voor de Rode Duivels. Roberto Martínez gaat in de kwalificaties voor het WK in 2022 gebruik maken van “een brede selectie.”

Wales, Tsjechië, Wit-Rusland en Estland dus. Een moeilijke loting is het niet geworden voor de Rode Duivels op weg naar het WK in 2022. Met het EK en de Final Four van de Nations League er evenwel tussen geprangd wordt het volgend jaar wel flink puzzelen voor bondscoach Roberto Martínez.

“Het zijn heel competitie tegenstanders”, begon de Spanjaard zijn analyse over de tegenstand. “Wales kennen we. Tegen Wit-Rusland komen we voor het eerst uit en het is ook leuk om Estland terug te zien. Van Tsjechië weten we dat ze altijd wel een competitieve ploeg hebben. We zullen maximaal getest worden.”

Uiteraard is Wales speciaal - Martínez begon er zijn trainerscarrière in 2007 bij Swansea. “Ik ken er nog wat mensen en hou van de passie en de stadions daar. Het is een leuke gelegenheid om er terug te keren. Er hangt ook een goeie vibe rond die ploeg. Ryan Giggs heeft er een mooi toekomstproject.”

De interland­break van maart wordt belangrijk. Het is zaak om goed te starten aan de WK-kwalifica­ties en om tegelijk het EK al goed voor te bereiden. Het wordt allemaal heel compact. We zullen de volledige selectie nodig hebben. Roberto Martínez

“Wie ik als sterkste tegenstander zie? Tsjechië en Wales zijn in mijn ogen gelijkwaardig. Het ding is dat kwalificatiematchen nooit echt makkelijk zijn. Als niet klaar bent, wordt het moeilijk tegen gelijk welke tegenstander. In Talinn hadden we het voor de EK-kwalificatie bijvoorbeeld ook niet makkelijk.”

“Ik hoop vooral dat we de wedstrijden met fans in het stadion kunnen afwerken. Het wordt in elk geval leuk om naar uit te kijken. De kwalificatie gebeurt tussen maart en november in drie interlandbreaks die goed zullen zijn voor acht wedstrijden. Dat is een nieuw gegeven.”

Komt er voor de Rode Duivels nog eens bij dat ze in de zomer ook op het EK mikken. “Vooral de interlandbreak van maart wordt belangrijk. Het is dan zaak om goed te starten aan de WK-kwalificaties en om tegelijk het EK al goed voor te bereiden. Het wordt allemaal heel compact. We zullen de volledige selectie nodig hebben.”

