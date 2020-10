Martínez over duel tegen IJsland: “We konden de winnende mentaliteit niet behouden, afwachten hoe we daarop reageren”

De volledige staf van IJsland moet in quarantaine nadat een medewerker positief testte op corona. Heeft dat een effect op de voorbereiding van de Rode Duivels? “Neen”, is bondscoach Roberto Martínez duidelijk. “We hebben intussen geleerd dat dit de nieuwe realiteit is. Covid-19 is een bedreiging voor iedereen. We moeten voorbereid zijn op het onverwachte en dit is zo’n geval. Jammer. Maar voor ons verandert er niets.”

Martínez benadrukt dat er voor de Duivels geen gevaar is. “Het is niet zo dat zij onze spelers kunnen besmetten. Elke IJslander onderging een nieuwe test, alle resultaten waren negatief. Het is nu een kwestie van de strenge protocollen te volgen.”

Geen Kevin De Bruyne vanavond, de sterkhouder is niet fit genoeg. “Iedereen moet 100% zijn. Als dat niet zo is, moet je de juiste beslissing nemen. We hebben er veel vertrouwen in dat de situatie opgelost raakt. Of Man City druk had gezet om hem thuis te laten? Neen, helemaal niet. We hebben met hen altijd een sterke en respectvolle relatie gehad.”

Ook Eden en Thorgan Hazard, Dries Mertens (tenzij een mirakel), Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen zijn er niet bij. Al heeft Martínez wel vertrouwen in de rest van de selectie. “We hebben een grote groep. Iedereen moet in staat zijn om te spelen en te presteren. Al drie keer namen we het op tegen IJsland, dus beide ploegen hebben weinig geheimen voor elkaar.”

Of het me zorgen baart dat we na de 2-1 tegen Engeland geen reactie toonden? “Ja. We konden de winnende mentaliteit niet behouden, dus is het afwachten hoe we daarop reageren. De spelers kijken alvast niet meer terug en focussen zich helemaal op IJsland.”

Witsel: “Veel sterkhouders afwezig? Ook zonder hen hebben we een goede ploeg”

Ook Axel Witsel stond de pers te woord. “We hebben het nieuws over de IJslanders meegekregen, ja. Die stafleden hadden contact met spelers en dus kunnen ook zij positief zijn. Maar ook zij worden veel getest. Dit verandert niets. Of deze wedstrijd een risico is? (denkt na) Alles is goed georganiseerd en gecontroleerd.”

Witsel blikte nog even terug op de nederlaag in Engeland. “Ze waren niet beter en verdienden de zege niet. Zoals de coach zei: in de tweede helft waren we niet scherp genoeg en verloren we de duels om de tweede bal. We waren goed voor de pauze, erna was het iets minder.” Of de Duivels Eden Hazard en co missen? “Ja, natuurlijk. Maar ook zonder hen hebben we een goede ploeg. Sterk genoeg om te winnen. We lieten ons tegen Engeland wat afleiden door emoties. Er waren frustraties over die penalty.”

Frustraties zijn er ook bij de Duivels over het overvolle schema. “Kevin heeft het al gezegd, en Meunier ook. Er staan te veel matchen op de kalender”, aldus Witsel. “Het is moeilijk. Maar we moeten 100 procent gefocust blijven.”

