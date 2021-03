Martínez over bezoek van Eden Hazard: “Goed dat hij even met ons werkte, nu herneemt hij programma in Madrid”

De Rode Duivel onderging finaal geen operatie aan de heup, de hoop is groot dat hij op het EK topfit zal zijn. “We werken samen met Real Madrid om te zien wat we kunnen doen”, vertelde Roberto Martínez op zijn persconferentie. “Soms is het goed dat hij met onze staf kan werken. Dat was nu even het geval, maar nu herneemt hij het programma in Madrid. Maar dit is geen verhaal of hij met Real werkt of met de nationale ploeg. Wel een verhaal over Eden en zijn herstel.”