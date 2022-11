Martínez ontkent spanningen niet, gisteravond groepsgesprek: Duivels overleg moet voor déclic zorgen

Een sneltrein op rechts, speler op een zijspoor bij Standard en een ex-Bruggeling: alles wat u moet en mag weten over de elf van Marokko

‘All eyes on’ Hakim Ziyech, speler van Chelsea, man met een heerlijke pass en dito schot voor het duel met onze Duivels. Maar Ziyech staat er natuurlijk niet alleen voor op dit WK. Van een ex-speler van Club Brugge over een verdediger die tot zijn 21ste in de Franse vijfde klasse voetbalde tot de man die in de Ligue 1 enkel ene Lionel Messi voor zich moet dulden qua meest geslaagde dribbels, dit zijn de elf spelers van Marokko.

26 november