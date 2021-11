Martínez onder de indruk van De Ketelaere: “Nog niet veel Belgische spelers gezien die op die leeftijd konden wat hij doet”

“Eerst en vooral kijk ik niet naar de voetballer Charles De Ketelaere, maar naar de mens”, vertelde Roberto Martínez op z'n persconferentie. “Ik zie iemand die al heel ervaren is, die goed in z'n vel zit. Echt indrukwekkend. Hij is een geweldige speler, die zowel makkelijk de ruimte vindt als met de rug naar doel kan spelen. Z'n grootste kwaliteiten zijn wegdraaien en vooruit spelen. Bovendien is hij heel goed met beide voeten.”

Tijdens de vorige interlandbreak liet de bondscoach verstaan dat hij in De Ketelaere geen negen ziet. Of toch niet bij de nationale ploeg. “We moeten Charles niet te snel op één bepaalde positie willen vastpinnen”, aldus Martínez. “Bij ons is hij beter met een nummer 9 voor hem, maar in specifieke wedstrijden kan hij zeker als spits spelen. Hij leest het spel op een exceptionele manier. Ik heb nog niet veel Belgische spelers gezien die op die leeftijd konden wat hij doet. We zijn dan ook blij dat hij erbij is en ik hoop dat hij in de volgende twee wedstrijden opnieuw stappen kan zetten.”