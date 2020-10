Martínez na zuinige zege: “Ik ben extreem, extreem trots”

“In internationaal voetbal is het moeilijk om wedstrijden te winnen. We kunnen echt héél trots zijn vandaag. (...) Dit is het beste gevoel dat je als coach van de Rode Duivels kan hebben. Het was vandaag de derde match in korte tijd, twee uitwedstrijden, veel superbelangrijke spelers die onbeschikbaar waren... Maar hun vervangers vormden toch een gesynchroniseerde ploeg. We slikken een goal die we niet willen slikken, maar we verdienden te winnen en dat doet deugd. Als je eens rondkijkt in Europa, dan zie je dat het niet evident was om zo'n matchen te winnen.”