Martínez na pittige reis naar Kazan: “De spelers die morgen in actie komen, zullen fris zijn”

“We wisten wat we moesten verwachten en daarom hebben we een ruime kern geselecteerd”, aldus Martínez zonet. “De kern voor morgen is fris, Verschaeren en De Ketelaere zijn er ook bijgekomen. Ik heb 20 beschikbare spelers en ze ogen allemaal fris. Alderweireld, Denayer, Vanaken en Hazard zijn al twee keer in actie gekomen, en voor hen is het niet de bedoeling dat ze weer 90 minuten spelen. Dit is een mooie kans om de volgende generatie aan het werk te zien. De nieuwe namen die in de basis komen, krijgen een mooie kans om zich te tonen.”

Contact met Clement

Over de match zelf was Martínez kort. “Dit wordt een heel andere match dan tegen Tsjechië, dat hoog druk zette. Wit-Rusland is eerder vergelijkbaar met Estland. Ik verwacht wel een gelijkaardig wedstrijdverloop.” Over de staat van het veld in Kazan is wel al wat int gevloeid. De Duivels trainen er straks nog. “Het is niet ideaal, maar we gaan de training van vandaag nog gebruiken om ons eraan aan te passen. In Kazan is een prachtige pagina geschreven in de geschiedenis van het Belgisch voetbal (de zege tegen Brazilië op het WK van 2018, red.). Het veld zal niet ideaal zijn, maar we moeten ook daarmee kunnen omgaan.”