Martinez moet knopen doorhakken in 23-koppige selectie voor Nations League

Rode DuivelsBondscoach Roberto Martinez maakt vrijdagmiddag (12 uur) in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn 23-koppige selectie bekend voor de Final Four van de Nations League, die volgende week in Italië gespeeld wordt.

In tegenstelling tot het EK van afgelopen zomer laat de Europese voetbalbond UEFA deze keer slechts 23 in plaats van 26 spelers toe in de selecties, die door de deelnemende landen minstens tien dagen voor hun openingswedstrijd aan de UEFA meegedeeld moesten worden. In Milaan en Turijn worden er in totaal dan ook slechts vier wedstrijden gespeeld. In de halve finales kijken de Rode Duivels volgende week donderdag wereldkampioen Frankrijk in de ogen, de zondag erop volgen de kleine finale en de finale. In de andere halve finale staan Europees kampioen Italië en Spanje tegenover elkaar.

Voor twee duels zijn 23 spelers, onder wie drie doelmannen, ruim voldoende, maar de kleinere selectie zorgt er wel voor dat de bondscoach een serieuze schifting moest doorvoeren. Voor het drieluik in de WK-kwalificaties van begin september riep de Catalaan liefst 31 spelers op en dan waren de geblesseerde EK-gangers Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Dries Mertens en Nacer Chadli niet eens beschikbaar, terwijl Thomas Vermaelen geen toestemming kreeg om af te reizen vanuit Japan en Club Brugge-doelman Simon Mignolet rust kreeg voorgeschreven. Daarnaast is het een uitgelezen kans om eens te kijken welke spelers in poleposition liggen voor het komende WK, dat over iets meer dan een jaar in Qatar gespeeld wordt.

Volledig scherm © BELGA

Bij de doelmannen zal het in de keuze voor de derde doelman, na titularis Thibaut Courtois en Simon Mignolet, gaan tussen Koen Casteels, alweer uitstekend op dreef bij Wolfsburg, en Matz Sels. Achterin valt het af te wachten of Vermaelen deze keer de reis vanuit het Japanse Kobe wel mag maken. Recordinternational Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Jason Denayer zijn certitudes. Zij zaten ook allemaal in de EK-selectie, toen Martinez slechts plaats had voor vijf verdedigers in zijn 26-koppige selectie. Die vijfde verdediger was toen Dedryck Boyata, maar achter de naam van de Hertha-aanvoerder staan vraagtekens nu hij al even out is met een blessure aan het dijbeen. Als Vermaelen of Boyata er niet bij is in de Nations League, zal de vrijgekomen plaats meer dan waarschijnlijk naar Zinho Vanheusden gaan. Concurrent Brandon Mechele zit de voorbije weken immers meer dan hem lief is op de bank bij Club Brugge.

Dure plaatsjes

Op het middenveld en voorin zijn de plaatsen nog duurder. Axel Witsel, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Kevin De Bruyne en man in vorm bij Club Brugge Hans Vanaken hoeven zich geen zorgen te maken, net als de vleugelspelers Thomas Meunier, Timothy Castagne, Thorgan Hazard en Yannick Carrasco. Op een totaal van negen middenvelders dreigen stevige namen zoals Alexis Saelemaekers, Dennis Praet (de voorbije twee duels bij Torino geblesseerd aan de kant), Nacer Chadli (invaller bij Basaksehir), Albert Sambi Lokonga en Thomas Foket uit de boot te vallen.

Voorin is het de hamvraag of Charles De Ketelaere een selectie achter zijn naam krijgt. Op basis van zijn prestaties bij Club Brugge is dat gerechtvaardigd, maar veel speelkansen bij de nationale ploeg heeft de twintigjarige Bruggeling nog niet gekregen. Bijna een jaar na zijn eerste selectie tegen Zwitserland staan er welgeteld twee selecties en één cap achter zijn naam. Voor het drieluik in september moest hij eerst nog met de beloften aantreden in Turkije, net als Yari Verschaeren. In Wit-Rusland kreeg De Ketelaere vervolgens geen speelminuten.

Volledig scherm Krijgt Charles De Ketelaere deze keer wel z'n kans? © BELGA

Wat met Doku en Mertens?

Jérémy Doku en Dries Mertens zijn dan weer hoogst twijfelachtig. Doku sukkelt al enkele weken met een blessure aan het dijbeen, maar zou wel dicht bij zijn rentree staan. Mertens kwam na zijn schouderoperatie nog niet in actie bij Napoli, maar zat vorig weekend in het competitieduel tegen Cagliari wel voor het eerst op de bank. Aanvoerder Eden Hazard, topschutter Romelu Lukaku en Leandro Trossard zijn zeker van een ticket richting Italië, voor het laatste plaatsje zal het gaan tussen Michy Batshuayi en Christian Benteke.

De Rode Duivels gaan in deze tweede editie van de Nations League op jacht naar hun eerste prijs onder Roberto Martinez, waarmee ze de teleurstelling na de vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales van het EK zouden kunnen doorspoelen. Voor de Belgen was het al de derde uitschakeling in de kwartfinales in de voorbije vier grote toernooien, na het WK van 2014 en het EK van 2016. Op het WK van 2018 in Rusland behaalden ze met een derde plaats hun beste resultaat ooit.

Volledig scherm © Photo News