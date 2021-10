“Martínez moet doorgaan tot Qatar. Wie zou het moeten overpakken? Ik kan er zelf geen nuttig antwoord op geven”

Rode DuivelsDe Final Four van de Nations League is uitgedraaid op een teleurstelling. Onze huisanalist Marc Degryse stelt Roberto Martínez niet in vraag, maar vindt dat de bondscoach zijn keuzes in vraag moet durven te stellen. “Continuïteit is belangrijk. Het mag wel duidelijk zijn dat Martínez dingen gedaan heeft die mij niet aanstonden. Hij heeft geen punten gescoord op het EK, de laatste dagen was dat niet anders.”