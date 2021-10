Martinez met vertrouwen voor clash: "Denk dat we sterker zijn dan 3 jaar geleden”

Nations LeagueBelgië-Frankrijk wordt morgen een heruitgave van de halve finale van het WK van drie jaar geleden, toen Frankrijk met het kleinste verschil (0-1) won. Een nederlaag na een evenwichtige wedstrijd die bij vele Belgen nog zwaar op de maag ligt. “Ik denk wel dat we sterker zijn dan drie jaar geleden”, vertelde een ontspannen bondscoach Roberto Martinez tijdens zijn persmoment in Turijn.

“Ik heb een grotere groep ter beschikking en de spelers hebben nu ook meer ervaring: de synchronisatie is beter en ze verstaan elkaar ook beter op het veld. Hetzelfde geldt echter voor Frankrijk, met als verschil dat zij heel wat nieuwe en jonge spelers in het elftal gebracht hebben. Anderen hebben dan weer ervaring opgedaan. Mbappé was in Rusland nog een nieuweling, nu zit hij al op een topmoment in zijn carrière. Daarnaast heb je nog Pogba, Griezmann... Op elke positie kan Didier Deschamps kiezen uit drie topspelers. Daarnaast ben ik er zeker van dat hij hetzelfde denkt: namelijk dat zijn ploeg ook vooruitgang geboekt heeft.”

Sindsdien vonden de Rode Duivels in elke wedstrijd minstens één keer de weg naar de netten. Voor de doelpunten wordt er vooral gekeken naar Romelu Lukaku, goed voor vijftig doelpunten in zijn laatste vijftig interlands. “Zijn cijfers zijn indrukwekkend. Als je hem in scoringspositie brengt, is het bijna altijd raak. Dat is zijn sterkte. Je moet hem als team in zo’n positie brengen. Ik ben met hem beginnen werken toen hij 19 was, sindsdien is hij alleen maar geëvolueerd. Hij is intelligent, kan verschillende systemen en posities aan. Hij zit op een schitterend moment in zijn carrière.”

Jason Denayer trainde dinsdag in België individueel, maar is wel fit voor de clash met de wereldkampioen. Thorgan Hazard moest afhaken en werd vervangen door Arthur Theate, waardoor er plots toch een verdediger meer in de selectie zit. “Bij Denayer ging het om een overbelasting. Intussen heeft hij meegetraind en hij is fit om morgen te spelen. Voor Theate is dit natuurlijk een schitterende ervaring. Hij was opgeroepen voor de beloften en was zo al in Tubeke. Laat ons zeggen dat hij op het juiste moment op de juiste plaats was. Wat niet wegneemt dat hij als linksvoetige verdediger een zeer interessant profiel heeft.”

Centraal op het middenveld zal de bondscoach een knoop moeten doorhakken: man in vorm Hans Vanaken of Youri Tielemans naast Axel Witsel. “Het zijn heel verschillende voetballers met een gezamenlijke kwaliteit: hun techniciteit. Ze komen graag aan de bal: Youri eerder aan het begin van de actie, Hans komt graag in de zestien. Maar de bal willen ze altijd, ongeacht de omstandigheden.”

