Martínez: “Lukaku is een legende van het Belgisch voetbal, zijn 100ste interland moet een groot feest worden”

In Praag kwamen de Rode Duivels eerder deze WK-kwalificatiecampagne niet verder dan een gelijkspel. “Die match hadden we ook kunnen winnen of verliezen”, zegt de Spanjaard daarover. “Maat nu spelen we thuis, eindelijk opnieuw met publiek. Dat voordeel moeten we gebruiken. Dit is een belangrijke match richting het WK, echt wel.”

Én misschien wel een waardemeter richting de Final Four van de Nations League? Martínez wilde dát niet gezegd hebben. “Ik zie het toch vooral als de volgende match op ons pad. We focussen op deze match en dat is ook nodig, want Tsjechië is een goeie ploeg. In de match in Praag waren ze sterk, hun spelersgroep past zeer goed bij het spelconcept van de coach. Nu denken we enkel aan hen, daarna aan de match tegen Wit-Rusland.”

Lukaku in club van 100

Voor Romelu Lukaku wordt het in elk geval een speciale avond. De spits treedt op zijn 28ste al toe tot d-het clubje van spelers met honderd interlands. “Hij is een legende van het Belgische voetbal, zijn statistieken zijn fantastisch”, aldus Martínez over zijn spits.

Quote Soms vinden we vanzelf­spre­kend wat we hebben. Maar spelers als Romelu zijn zeldzaam, we moeten ervan genieten. Roberto Martínez

“Als ik over Romelu spreek, dan ben is dat altijd wat subjectief. Ik heb het geluk gehad om Romelu te zien groeien als speler (ze werkten al samen bij Everton, red.) en hij heeft zich subliem ontwikkeld. Morgen speelt hij zijn 100ste interland en dat moet een groot feest worden, vind ik. Soms vinden we vanzelfsprekend wat we hebben. Maar spelers als Romelu zijn zeldzaam, er moet van genoten worden.”

Hetzelfde geldt voor Eden Hazard, die in Estland eindelijk nog eens zonder zorgen leek te voetballen. “Ik moet zeggen dat hij zich nu duidelijk beter voelt dan tijdens het EK. Eden speelde pijnvrij tegen Estland en dat is zeer belangrijk voor hem. Dat kan het startpunt zijn om weer van het voetbal te genieten en zichzelf helemaal terug te vinden. Hij heeft twee lastige jaren achter de rug en maakt dat eigenlijk voor het eerst in zijn carrière mee. Zijn volgende stappen zijn vrij basic, denk ik. Zijn voordeel is zijn enorme talent en ik weet zeker dat hij nog zal kunnen tonen hoe goed hij wel is.”

