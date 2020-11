Martínez kan niet rekenen op Eden Hazard, die volgens Marca ook nog niet op trainingsveld van Real staat

Wie er straks niet bij is, is Eden Hazard. Hij blijft in Madrid na een coronabesmetting. “Eden komt niet meer naar België. Ik heb het gevoel dat hij klaar zou zijn geraakt tegen het weekend, maar morgen is nog te vroeg. De tijd stond in deze niet aan onze kant”, aldus bondscoach Roberto Martínez. De vraag is echter of Eden wel al verlost is van Covid-19. Volgens het Spaanse Marca trainde Hazard ook vandaag niet mee bij Real Madrid, wat zou kunnen wijzen op het feit dat hij toch nog steeds coronapositief is. Dit in tegenstelling tot Casemiro - hij keerde na elf dagen in quarantaine terug.