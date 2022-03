Martínez is fan van multi-inzetbaren Trossard, Dendoncker én Vanaken: “Hoe hij de ruimtes bespeelt, doet me denken aan De Bruyne”

Rode Duivels Bondscoach Martínez opgetogen met zijn nieuwe assistent: “Ervaring van Thomas zal van grote meerwaarde zijn”

Bondscoach Roberto Martínez is een verdediger kwijt, maar krijgt er een assistent voor in de plaats. De Spanjaard is bijzonder tevreden dat Thomas Vermaelen toetreedt tot zijn staf. “We kennen hem vanbinnen en vanbuiten.”

21 januari