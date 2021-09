Martínez in aanloop naar match tegen Estland: “Winnen is beste manier om over EK-teleurstelling heen te komen”

RODE DUIVELS Mulder & Degryse wijten uitschake­ling aan aanpak van Martínez: "Die was niet slim, we zijn gebuisd voor dit EK”

3 juli Daags na de pijnlijke EK-uitschakeling van de Rode Duivels ontwaken ook Marc Degryse en Jan Mulder met een kater. In hun laatste ‘Ontbijt met Mulder & Degryse’ kijken ze terug op waar het fout is gelopen voor de Duivels en komen ze tot de conclusie: “Het zit er nét niet in voor ons.”