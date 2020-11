Martínez: “Ik onthoud de winnaarsmentaliteit en de vastberadenheid om te winnen van een topteam”

Roberto Martínez vierde z’n 50ste match als coach van de Rode Duivels met een overwinning. “Er is niets te vieren als je niet wint. (lacht) Vandaag hebben we verschillende facetten van ons spel laten zien. In de eerste helft waren we heel klinisch, in de tweede helft moesten we verdedigen. Daarbij hebben we veel concentratie getoond. Engeland nam zoals verwacht risico’s en kwam hoger druk zetten. Ik had het gevoel dat we in de tweede helft niet zoveel controle hadden over ons balbezit. We hadden de tegenaanvallen beter moeten uitspelen, maar ik onthoud de winnaarsmentaliteit van mijn spelers. We hielden ook een clean sheet en dat is ook belangrijk. Normaal spelen we altijd attractief, vandaag was het erg professioneel in de tweede helft.”