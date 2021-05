Martinez hoopt op fitte Witsel na groepsfase op EK, beslissing valt op 7 juni: “Axel zit voor op elk schema”

Rode DuivelsBondscoach Roberto Martinez hoopt Axel Witsel in te zetten in de KO-fase op het EK. Hij neemt de van een achillespeesscheur herstellende sleutelspeler maandag op in de ruime EK-kern en beslist uiterlijk op 7 juni of hij definitief blijft. Of stelt Borussia Dortmund zijn veto?