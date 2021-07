Martínez: "Het moment waarop ik voel dat ik niet meer kan brengen wat nodig is, zal ik de eerste zijn om de handdoek te gooien”

Rode Duivels Ondanks de vroegtijdige uitschakeling van de Rode Duivels op het EK, twijfelt Roberto Martínez niet aan zijn toekomst bij de nationale ploeg. De Catalaan ligt bij de Belgische bond nog tot na het WK van 2022 in Qatar onder contract. “De teleurstelling na het verloren duel tegen Italië was groot, maar de focus ligt nu al op de WK-kwalificatiewedstrijden van september en de Final Four van de Nations League een maand later”, bekende de bondscoach tijdens een digitaal persmoment. “Pas als ik het gevoel heb dat ik niets meer kan bijbrengen, zal ik vertrekken. Ook mijn werk als technisch directeur zet ik voort. Dat is het plan.”

Voor het toernooi waren er reeds heel wat speculaties waar de toekomst van Martinez zou liggen. De bondscoach werd onder meer genoemd bij Tottenham Hotspur, maar intussen zijn de vacatures bij de Europese topclubs zowat overal ingevuld. Een vertrek lijkt nooit echt aan de orde te zijn geweest. “Er is veel gepraat over mijn toekomst: voor, tijdens en na het toernooi. Ik vind het altijd moeilijk om over mezelf te praten, want het gaat hier niet om mij. Het gaat erom de best mogelijke omstandigheden te creëren waarin voetballers kunnen werken en zich ontwikkelen. Ik zie nog veel energie in deze groep en dit project zit nog steeds in stijgende lijn. Deze ploeg is nu reeds klaar om verder te gaan, om opnieuw het veld op te gaan. Het kan niet snel genoeg september zijn. Nadien is er de Nations League: een uitstekende mogelijkheid om dit toernooi door te spoelen.”

Het WK in Rusland bleek het eindpunt van routiniers Moussa Dembélé en Marouane Fellaini, en vorige zomer hing ook Vincent Kompany de schoenen aan de haak om het trainerskostuum aan te trekken bij RSC Anderlecht. Martinez verwacht niet dat er na de uitschakeling op EURO 2020 spelers zullen afhaken. “Niemand denkt aan stoppen. De spelers van deze ploeg veren meteen op willen voortdoen, beter doen. Aan de andere kant zijn er ook geen spelers over wie ik ontevreden ben en dus niet meer zal oproepen. De spelers hebben niet gefaald op dit toernooi.”

Als het vizier op de toekomst gericht wordt, zal er de komende maanden en jaren toch een verjonging doorgevoerd moeten worden bij de nationale elf. Vooral achterin ligt de gemiddelde leeftijd (te) hoog. “Er is een lijst met daarop twaalf jonge spelers die nu al betrokken zijn bij de nationale ploeg. Vier onder hen hebben al meermaals mogen proeven: Jérémy Doku, Zinho Vanheusden, Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren. De komende twaalf maanden worden erg belangrijk voor hen, ze moeten de competitie durven aan te gaan met de oudere garde. Het is onze taak om de jongeren in de juiste omgeving te brengen, omstandigheden creëren waarin ze kunnen presteren, nadien moet je het voetbal laten beslissen. Als coach moet je dan ook enkel jonge spelers in het elftal brengen die er klaar voor zijn. Alleen maar jong en talentvol zijn, volstaat niet. We moeten die talenten ondersteunen en helpen ontwikkelen, op kwaliteit werken. In het verleden zijn er wel eens talenten verloren gegaan.”

Net als op het WK in Rusland werd Martinez tijdens EURO 2020 bijgestaan door Thierry Henry. “Op dit moment is er nog geen beslissing genomen omtrent een eventuele samenwerking in de toekomst. Veel zal afhangen van zijn persoonlijke situatie, of hij al dan niet bij een club aan de slag is. Maar het is wel duidelijk dat de relatie tussen hem en de nationale ploeg erg goed zit.”

