Martínez gaat niet in op heikel thema rond verlenging contract en trekt aan alarmbel: “Dit is wake-upcall”

En of er nog extra vraagtekens in het hoofd van Martínez geslopen zijn. “Mentaal waren we niet klaar voor deze match. In balbezit waren we niet goed, er was te weinig tempo, geen aanvallend evenwicht, de tweede bal was zelden voor ons. We waren gewoon de mindere van Egypte. Alsof veel van onze jongens vooral niet gekwetst wilden raken. Terwijl je bij Egypte zag dat zij deze match absoluut wilden winnen.”

Wanhopen doet Martínez alles behalve. “Onze ervaring moet nu de doorslag geven. Deze groep is al zes jaar lang samen, het is niet dat er plots helemaal niets meer staat. Daarom dat we deze match vooral als een wake-upcall moeten zien. Want ik weet heus dat we wel klaar zijn om straks een WK af te werken. Deze match was ook nuttig om enkele spelers broodnodige minuten te kunnen geven. In die zin was het een echte oefenmatch, eentje waar je heel wat uit kan leren.”

Quote Mentaal waren we niet klaar voor deze match. Roberto Martínez

“Dit is niet het resultaat waar we op hoopten", trapte de bondscoach een open deur in. “Maar waarschijnlijk was dit wel de voorbereiding die we nodig hadden. Meestal heb je een periode van 3 à 4 weken voor een WK, nu is dat niet het geval. Mentaal waren we niet klaar voor deze match. Daarom, nog eens: de nederlaag kwam waarschijnlijk op het goeie moment. Nu is het gewoon een kwestie van iedereen klaar te krijgen. We kunnen niet verwachten dat we winnen, wanneer we niet op ons best zijn. Laat dat de les van deze avond zijn.”

Martínez gaat niet in op heikel thema rond contractverlenging Alsof er nog niet voldoende muizenissen in het Belgische kamp zijn, baart ook de contractsituatie rond Roberto Martínez zorgen. De bond liet en laat uitschijnen dat het met de technische directeur en coach verder wil, maar een concreet voorstel heeft Martínez nog niet gekregen. Ook niet voor de start van het WK, wat in het kamp-Martínez niet in goede aarde valt. Gevraagd naar de mogelijke contractverlenging en eventuele frustraties, hield de Spanjaard na de 2-1-nederlaag in Koeweit de lippen stijf. “Iedereen die me kent, weet dat dit niet het moment is om daar commentaar op te geven. Laat staat dat het nu aan mij is om me daarover uit te spreken.”

Mertens: “Beter nu dan op het WK” Dries Mertens viel aan de rust in. “Het resultaat is zeker niet goed”, trapte ook hij een open deur in. “Ook het spel kan nog beter. Het was even wennen met de warmte, die pakte meteen op de adem. Het is heel goed dat we deze wedstrijd nog hebben gespeeld. Ideaal is het zeker niet, maar we hebben ook niet zo veel kansen tegen gekregen. Misschien moeten we zelf nog iets gevaarlijker zijn, maar ik ben er zeker van dat dat nog goed komt. Of dit ons vertrouwen een knauw geeft? Dat denk ik niet. Dit gebeurt beter nu dan op het WK. We weten dat we nog werk hebben en de automatismen moeten nog terugkomen.” Carrasco: “Dit gaat niet in de hoofden kruipen” Yannick Carrasco was een van de lichtpuntjes bij de Duivels. “Eén tegen één kon ik dikwijls gevaarlijk zijn, zoals de trainer gevraagd had. In de eerste helft ging het dikwijls via links, waar ik probeerde Eden in de combinaties te betrekken om de ruimtes te vinden. Dan zakte hij wat lager in om de bal te vragen zodat ik in de diepte kon of omgekeerd. Spijtig genoeg leverde dit geen goals op.” Carrasco vindt niet dat dit verlies gevolgen hoeft te hebben. “Dit zal niet blijven hangen in onze hoofden, daar hebben we genoeg ervaring voor. Wel moeten we analyseren wat slecht liep en op die pijnpunten trainen. En terug die focus vinden en scherp zijn.”

Volledig scherm © BELGA