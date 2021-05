Martínez brengt hoopvol nieuws: “Geen operatie voor De Bruyne, we stomen Witsel klaar voor derde match”

Rode DuivelsDe Rode Duivels verzamelden vandaag in Tubeke. En dus sprak ook Roberto Martínez de pers toe. De bondscoach bracht daarbij hoopvol nieuws over de blessures van Axel Witsel en Kevin De Bruyne, die wel onzeker is voor de openingsmatch tegen Rusland.

Het eerste positieve nieuws: Kevin De Bruyne moet niet geopereerd worden na zijn neus- en oogkasbreuk die hij opliep in de Champions League-finale. “Zijn programma is veranderd, omdat hij de komende zeven dagen niet echt kan rusten, maar vooral tests zal moeten ondergaan. Of we hem meteen kunnen gebruiken tegen Rusland? Dat kan ik nog niet zeggen. We moeten voorzichtig zijn met hem. Pas na een vijftal dagen zullen we een duidelijk beeld hebben. Toch zie ik het rooskleurig in. Ik voel nu al meer vertrouwen dan meteen na de finale.”

Axel Witsel blijft volgens de bondscoach dan weer grote progressie boeken. Het doel voor Witsel: invallen in de derde groepsmatch tegen Finland. Martínez: “Axel werkt al een langere periode zeer goed, maar hij moet nog altijd enkele fases afwerken: matchritme opdoen, elf tegen elf spelen. Hij zal alleszins niet meespelen in de oefenmatchen en in de eerste twee groepsmatchen. We hopen dat hij volledig fit is in de derde groepsmatch (tegen Finland op 21 juni, red.). We bekijken het dag per dag, maar hij ligt voor op schema. We leggen hem alvast geen extra druk op.”

Quote De oefenmat­chen worden belangrijk voor sommige spelers, waaronder Eden Hazard. Roberto Martínez

“Het komt er ook op aan hoe we eventuele gekwetsten of geschorsten opvangen. Dat hebben we in het verleden al dikwijls prima gedaan. We hebben een sterke groep, met verschillende opties. Daarom is het belangrijk dat Sambi Lokonga, Mechele en Vanheusden klaar zijn om eventueel in te vallen op 11 juni. Maar ook om hen tijdens de vriendschappelijke oefenmatch in te kunnen schakelen. Zeker Sambi Lokonga zie ik als rechtstreekse vervanger van Witsel.”

En dan is er nog het derde zorgenkind: Eden Hazard. Zelf kondigde de kapitein al aan dat hij misschien nog individueel moet trainen omdat hij last heeft van de dij. “Het is belangrijk dat hij er vandaag vanaf de eerste dag bij is”, aldus Martínez. “Nu kunnen we samen opbouwen. Daarvoor dienen de oefenwedstrijden. Die zullen belangrijk zijn voor sommige spelers, waaronder Eden. Het is duidelijk dat je ook in de groepsmatchen moet kunnen beschikken over spelers die 100 procent zijn. Rusland, Denemarken en Finland uit worden niet evident. Eden ziet er alleszins fit en positief uit, hij behoort tot het kransje spelers die individuele aandacht krijgen.”

Martínez: “We stomen Witsel klaar voor derde groepsmatch”

