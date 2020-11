Marc Degryse ziet dat Rode Duivels efficiënt waren maar controle weggaven: “Het was meer ‘niet ­kunnen’ dan ‘niet willen’.”

Rode Duivels Sinds woensdag werd in elke Vlaamse provincie minstens één interland gespeeld: Leuven 23ste thuishaven voor Rode Duivels

0:23 De Rode Duivels speelden tegen Zwitserland hun 383ste wedstrijd in eigen land. Voor het eerst deden ze dat in Leuven. Den Dreef werd zo de 23ste thuishaven. Vlaams-­Brabant kan nu ook afgekruist worden en zo kwamen de Duivels al in alle Vlaamse ­provincies in actie. De meeste interlands vonden plaats in het Brussels Gewest: 265. Tijd voor een ronde van België, langs 23 stadions en enkele iconische wedstrijden.