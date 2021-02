Marc Degryse vreest voor de EK-kansen van de Rode Duivels: “Hazard top op het EK? Daar moet je een dromer voor zijn”

Marc, wat was jouw eerste reactie toen je het nieuws over Eden Hazard hoorde?

Marc Degryse: “Heel eerlijk? Ik was niet verrast. Een viertal weken geleden vroeg ik mij tijdens een ‘HLN Live’ omtrent de Rode Duivels af of Hazard zowel fysiek als mentaal zich goed voelde. Vanuit Madrid kwamen toen positieve geluiden – Hazard kon vrijuit spelen én hij oogde ontspannen. Vandaag herhaal ik mijn twijfels. Ik ben niet zeker dat Hazard de afgelopen wedstrijden echt zichzelf was – zowel in het hoofd als in de benen.”