Marc Degryse vond Rode Duivels van te weinig lef en initiatief getuigen: “Met Alderweireld als exponent”

Rode DuivelsIn zijn keuzes wat betreft de basiself kan Marc Degryse zich vinden in Roberto Martínez, in het voetbal dat de Duivels opdisten heel wat minder. Zeker tegen een zelf alles behalve overtuigend Nederland. “Kom, wat meer durf, zeg!” Onze huisanalist vond net zoals de nederlaag ook de tegengoal vermijdbaar. “Ik had daar Onana op gezet.”

Ik dacht dat we Rode Duivels met lef en initiatief zouden zien, wegens niets te verliezen maar neen, zowel België als Nederland stonden met angst op het terrein. Met Toby Alderweireld als exponent. Hij was continu aan de bal maar deed er niets mee. Zelfs zonder één speler van Oranje in zijn buurt probèèrde hij niet in te dribbelen. Hij rekende alleen op de lange bal. Misschien uit schrik om balverlies te lijden maar kom, wat meer durf, zeg. Het was zelfs zo erg dat hij de bal eens van dichtbij tegen Witsel aan schoot.

Dit Nederland was niet het Nederland van in juni. Ook al waren ze fel gehavend door de afwezigheid van Depay en de Jong, het was een tegenstander waar je moet van kunnen winnen - zelfs in eigen huis. Die overtuiging miste ik. Het was een pijnlijke en vermijdbare nederlaag. En het blijft een werkpunt: België kan de nul niet houden. Op 15 interlands is dat maar één of twee keer gelukt. Als je zelf moeite hebt om kansen te creëren, dan moet je wel foutloos verdedigen. Al een geluk dat Courtois in de slotfase nog pal stond of de score had nog hoger opgelopen...

Volledig scherm © ANP

Even over de keuzes van Martínez: daar kon ik me wel in vinden. Debast stond zijn mannetje tegen Oranje. Voor de rust werd hij één keer door Janssen in de wind gezet omdat hij te gretig was en wilde anticiperen. Dat zijn van die kleine momentjes waar hij in kan groeien. Je kan er wel niet omheen dat hij net als tegen Wales voor een tweede keer in de lucht werd afgetroefd - daar vraagt werk als hij in Qatar zijn plek wil opeisen - maar ik vond het een ongelukkige beslissing om de meeste ervaren kopper van Nederland - Virgil van Dijk - aan Debast over te laten: ik had daar Onana op gezet.

Over Onana gesproken: een verrassende keuze. Voor het eerst stond hij aan de aftrap en ik kon zijn debuut erg smaken, onder meer met een assist voor Hazard in de beginfase. ‘t Is een jongen met veel fysieke présence en een groot loopvermogen. Hij infiltreerde ook goed en zorgde ook twee keer voor doelgevaar, waar onder meer Pasveer hem met een reflex van een goal hield. Onana kan zeker voor concurrentie zorgen voor Tielemans en Vanaken, hij heeft op het WK een rol te spelen. We weten van de heenmatch ook dat Martínez door hem gecharmeerd was.

Volledig scherm © AFP

De situatie rond Eden Hazard blijft problematisch. Hij komt niet in de buurt van zijn beste niveau. Hij mist een kans, legt met het balletje in de voet wel veel breed en achteruit maar er zit weinig diepgang in zijn spel. Da’s gewoon een gebrek aan ritme en gevoel. Ik val in herhaling maar Hazard heeft gewoon wedstrijden nodig. Dat is duidelijk te zien. En de twee maanden die komen gaat hij onvoldoende minuten maken, vrees ik, om dat niveau op te krikken. Om het dan in Qatar te moeten opnemen tegen spelers die wél vol in hun competitieritme zitten... dat lukt niet. Het wordt uitkijken naar welke spelers zich de komende twee maanden op die positie in clubverband gaan opdringen als alternatief.

