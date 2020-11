Marc Degryse verkiest Lyon-speler Denayer boven Boyata: “Hij moet een patron worden”

Rode Duivels Zwitsers Akanji en Mvogo kijken uit naar duel met België: "Meten ons graag met toplanden"

10 november In België loopt niemand echt warm van de oefeninterland van woensdagavond in Leuven tegen Zwitserland, maar de bezoekende internationals willen toch van het duel gebruik maken om te zien waar ze staan. "We meten ons graag met toplanden", vertelden ze tijdens een virtueel persmoment.