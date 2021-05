Marc Degryse schreef een boek over de EK-kansen van de Rode Duivels: “De Bruyne beseft: ‘Nu is hét moment’”

Marc, je hebt een boek geschreven. Alle geheimen ontbloot?

Marc Degryse: (lacht) “Neen neen. Ik schreef een boek over de Rode Duivels en het komende EK, waarbij ik uitleg dat voor veel jongens van deze generatie dit toernooi zo’n beetje de laatste kans is om met de nationale ploeg een prijs te winnen. En dan denk ik vooral aan onze vrienden in de verdediging – Vertonghen, Vermaelen...”

In het boek vertel je dat ‘we’ al een unieke kans hebben laten liggen op het WK in Rusland...

“Ik blijf het een gemiste kans vinden om wereldkampioen te worden. Ik had dat gevoel toén al – vlak na de wedstrijd om de derde plaats tegen Engeland. Ik zat in de tv-studio van de VRT en iedereen rondom mij aan tafel vond die bronzen plak geweldig. Terwijl ik bij mezelf dacht: ‘Jongens, wat hebben wij hier laten liggen?’ Ik geloof dat het Courtois was die al heel snel dezelfde teneur had in interviews.”

Het boek gaat terug naar Sint-Petersburg, naar de halve finale tegen Frankrijk... – wat heb jij je nog kunnen herinner van die wedstrijd?

“We hebben ons laten verrassen. Frankrijk heeft die avond niet gespeeld zoals wij dat wilden en dachten. Ik ben zeker, mocht Martínez straks wéér tegen Frankrijk spelen, dan gaat-ie het helemaal anders aanpakken. Ik mag het hopen – een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. En Roberto is verre van een ezel.”

Zelf weet ik nog goed dat ik heel kritisch was voor de wedstrijd die De Bruyne toen speelde. Kevin speelde die avond tegen Frankrijk als een pannenkoek. Heeft hij een openstaande schuld, vind jij?

“’Schuld’ is overdreven... Maar De Bruyne moet – gezien zijn evolutie sinds dat WK – nu veel beter kunnen, en hij moet veel belangrijker zijn. De Bruyne heeft twee fantastische jaren achter de rug in Engeland. Hij heeft zijn status van leider van de Rode Duivels in de verf gezet. Ik ga ervan uit dat De Bruyne beseft: ‘Nu is het moment, ook voor mezelf’.”

Eerlijk, Marc, na een paar hoofdstukken in het boek dacht ik: ‘Degryse gelooft helemaal niet in de Europese titel’.

“De mensen die het boek uitgeven, hebben mij verteld dat ze bij mij zijn gekomen omdat ik – niettegenstaande dat ik analist ben – tevens kan praten vanuit mijn voetbalhart. Ik ben natuurlijk ook wel supporter van de Rode Duivels. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze Europees kampioen worden, maar in het boek heb ik willen duidelijk maken dat... ja... dat ik mijn twijfels heb.”

“Om te beginnen onze defensie... Kompany is daar weggevallen. Sorry, hé, dat was dé leider achterin. Denayer heeft niet die kwaliteiten. Als Vermaelen fit is, zou ik spelen met Vermaelen tussen Alderweireld en Vertonghen. Maar je weet op voorhand dat Vermaelen geen zeven wedstrijden zal spelen. En dan Jantje Vertonghen...”

Hij is een toernooispeler. Weet je nog hoe Vertonghen op het WK Mbappé uit de match hield louter dankzij zijn ervaring en positiespel?

“En dat zal Vertonghen waarschijnlijk wéér kunnen. Eén match. Maar zal hij dat drié keer kunnen? Want om Europees kampioen te worden, zullen we een kwartfinale, een halve finale én een finale moeten spelen op het niveau van onze WK-wedstrijd tegen Brazilië. Ik twijfel of onze defensie dat zal kunnen.”

Zeg, je moet je boek hier wel een beetje verkopen, hé. Als ik jou zo hoor, blijven we beter thuis.

“Toch. Ik heb in het boek ook elementen aangegeven waarom we wél de titel kunnen halen. En dan heb ik vooral verteld over de vier wereldvedetten die we hebben. De as met Courtois, De Bruyne, Hazard en Lukaku.”

Wat met Eden, Marc?

“Ik wil de vergelijking met Evenepoel maken. Toen iedereen zomaar dacht dat hij na acht maanden zonder koers de Giro kon winnen, waarschuwde Tom Boonen voor overdreven euforie. Wel, zo denk ik er ook over bij Hazard. Het is tegen elke logica in om te denken dat Hazard na twee jaar nauwelijks gespeeld te hebben, nu ineens de pannen van het dak gaat sjotten.”

Denk aan het boek, Marc.

“Maar langs de andere kant... Hij heeft twee oefenmatchen om zich klaar te stomen. Hij mag zélfs de groepsfase als inloopperiode gebruiken. En Hazard komt in een omgeving terecht waar hij zich zal thuisvoelen. Iedereen gaat hem de bal geven zoals hij dat wil. Op die manier kan Hazard zomaar zijn plezier terugvinden. Zo van: ‘Komaan, boys, we gaan nog eens laten zien wat we kunnen.’ Eenmaal in een comfortzone is een topsporter tot veel in staat.”

Is het geen goed teken dat hij in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea de meeste kilometers liep van de ploeg? 13 kilometer.

“Je mag dat zo niet zien... Het was lopen óm te lopen. Hazard moet het hebben van de ritmeversnellingen bal aan de voet. Tegen Chelsea was het meer lopen aan hetzelfde tempo. In zijn geval zegt dat niks.”

Op het moment dat je het boek maakte, wist je natuurlijk niet wat Youri Tielemans zou presteren op Wembley...

“Tielemans is speciaal. Hij is op termijn de opvolger van De Bruyne. Tielemans wordt het gezicht en de kapitein van de generatie hierna. Ik heb zo het gevoel dat de grote clubs hem na het EK komen halen. Want Leicester is wel leuk, maar ze gaan de Champions League niet winnen.”

In het boek heb je het ook over de favorieten voor de titel. Wie zet je met stip?

“Frankrijk. Zeker nu ze Benzema erbij hebben. Het wordt heel moeilijk om de Fransen af te stoppen. Heb je die ploeg al eens bekeken? De spelers 1 tot 11 zijn toernooifavoriet, de spelers 12 tot 26 zijn outsider voor de titel (grijnst).”

“Daarnaast heb ik enkele landen die ik gelijkstel met België. Portugal, vooral – met hun offensieve weelde. In mijn boek ben ik wat negatief over Duitsland, maar de terugkeer van Müller verandert veel, vind ik. Die hebben verdorie een goeie ploeg, hoor. Neuer, achterin Hummels, Süle, Rüdiger, op het middenveld Goretzka, Kroos, Kimmich, en voorin Havertz, Müller, Sané, Werner... Toch opvallend van Löw dat hij een knieval doet voor Müller. Löw zal voor zijn laatste toernooi niet onnozel willen doen.”

Geloof je in Spanje?

“Ze hebben geen keeper die eens een zege steelt en geen killer – Morata is niet van het niveau van Lukaku of Benzema.”

Italië?

“Ik weet wel: 30 op 30 in de kwalificatiefase, maar tegen wié...? Doe mij dan liever Engeland. Kane, Mount, Foden... Dat lijkt me een gevaarlijke outsider.”

Eenmaal andermaal: ben je een believer van de Rode Duivels, Marc?

“Vandaag alweer iets meer dan toen ik aan het boek begon... (lacht)”

