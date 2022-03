Marc Degryse hoopt op meer honger: “Van de jeugd die nog niet veel mocht spelen, bleef enkel Theate goed overeind”

Rode Duivels Mulder en Degryse over povere De Ketelaere: “Heeft hij dat geleerd van een Nederlan­der? Geef mij de schuld maar, ja!”

Charles De Ketelaere was naast Arthur Theate en Alexis Saelemaekers een van de drie jonge en relatief nieuwe Rode Duivels die zijn kans kreeg in Dublin, maar overtuigen deed ‘CDK’ niet. Een 5 op 10 gaven we hem in ons rapport. “Het was al te vaak net niet, hij had te weinig impact op het spel en was zoekende”. Ook in de VTM-studio was de aanvaller van Club een thema bij analisten Jan Mulder, Marc Degryse en Heleen Jaques.

27 maart