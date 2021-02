Marc Brys stelt dat “veld niet meer goedkomt”, maar toch hoopt voetbalbond nog met Rode Duivels in Leuven te spelen

Rode DuivelsHet zo geroemde veld van OH Leuven is de laatste tijd onder slecht weer en een versleten drainage kapot gespeeld. Dat baart zorgen voor de interlands eind maart van de Rode Duivels. Volgens OHL komt het goed, maar is dat zo? De voetbalbond houdt het in het oog. De Red Flames moeten komende donderdag al uitwijken.

OHL heeft met de professionele Engelse ‘greenkeepers’ topexpertise in huis, maar ook zij staan nu machteloos. Na veel regen eind januari en ook even sneeuwval tijdens de match tegen Beerschot leed het veld al veel schade. Voor de beker tegen Cercle vorige week woensdag was er tonnen zand op gekapt, maar volgde nog meer averij. Nu heerst de vrieskou. Morgen speelt OHL ook nog thuis tegen Kortrijk.

Volgens OH Leuven komen de interlands eind maart tegen Wales (24/3) en Wit-Rusland (30/3) evenwel niet in het gedrang. Er is nog voldoende tussentijd om het veld op te lappen, al zal het ook niet 100% zijn, klinkt het. Voor 24 maart speelt OHL na vrijdag in 1A alleen nog thuis tegen Antwerp op 1 maart. Maar er volgen wel al maatregelen om het veld niet nog meer te overbelasten. Zo moeten de Red Flames voor hun interland tegen Nederland - normaliter komende donderdag gepland in Leuven - al zeker uitwijken. De voetbalbond wacht nog op groen licht voor een andere locatie.

Volledig scherm © Photo News

Voor de interlands in maart spreekt het wel voor zich dat de Rode Duivels geen verhoogd blessurerisico mogen, lopen als het veld er niet picco bello bijligt: “OHL zegt dat het in orde komt. Voorlopig staan de interlands dus niet op de helling, maar we houden het in het oog”, zegt woordvoerder Stefan Van Loock. Want in het worst-case-scenario moet de bond wel aan alternatieven denken. Het al bestaande contract met de stad Leuven en OHL mag geen beletsel zijn. “Alles is mogelijk. Als het veld niet zou goedkomen, moeten we tijdig overschakelen naar een B-plan.”

Dan komt het Koning Boudewijnstadion in Brussel uiteraard weer in beeld, voor de coronacrisis de traditionele thuishaven van de Rode Duivels. De bond heeft ook een contract met de stad Brussel lopen. Omdat voetbal nu zonder fans plaatsvindt, is een organisatie van zulke interlands in een kleiner stadion als Leuven wel voordeliger.

OH Leuven zegt dat het goedkomt, maar is dat wel zo? OH Leuventrainer Marc Brys schatte de toekomst gisteren niet rooskleurig in: “Ons veld komt niet meer goed.” Woensdagochtend had Brys ook een gesprek met de greenkeepers, die voor een lastige taak staan: “Zij begrijpen niet waarom in deze situatie geen afgelasting volgt. Door de drukke kalender moeten refs vermijden om wedstrijden uit te stellen. “

Volledig scherm Het dramatische veld van Den Dreef. © BELGA

Afwachten ook wat de impact is van het spelen op het bevroren veld. OHL heeft geen veldverwarming in het King Power-stadion. De club bezit wel een zeil om warme lucht onderdoor te blazen, maar dat moet een uur of twee voor de aftrap weg om de lijnen te (her)trekken. Bij dit stevige vriesweer ligt het veld er in no-time weer bevroren bij.

OH Leuven wil de problematiek deze zomer grondig aanpakken. Voor volgend seizoen komt er wellicht een nieuw veld met een nieuwe drainage en veldverwarming.

Lees ook:

Volledig scherm De slechte staat van het veld aan Den Dreef. © OHLtv