Man City-fan bestormt veld tijdens training Duivels, maar Vermaelen doet bijnaam ‘Verminator’ alle eer aan met knappe tackle

Rode Duivels Geheim wapen van omstreden Roman Abram­ovitsj gaat met Rode Duivels mee naar Qatar: wie is well­nesscoach Vinay Menon?

Op het vliegtuig van de Rode Duivels stapt dinsdag normaal gezien ook een meester in de yoga, relaxatie- en ademhalingstechnieken. Een Indiër die zijn weg vond in het topvoetbal dankzij een aanbeveling bij Roman Abramovitsj, steenrijke Russische oligarch en vertrouweling van president Vladimir Poetin. Vedetten als José Mourinho, Didier Drogba, Juan Mata en Eden Hazard zijn fan van zijn sessies. Een kennismaking met het straffe levensverhaal van Vinay Menon (48), wellnesscoach der Belgen op het WK. “Ik had letterlijk geen idee wie hij was.”

14 november