Mama De Ketelaere zag eerste interlandgoal van zoon alleen in de zetel: “Voor de match vroeg ik Charles of hij zenuwen had. Zijn antwoord: ‘No stress’”

Rode Duivels De Bruyne: “Als ik vantevoren had geweten hoe mijn enkel er achteraf aan toe zou zijn geweest, dan had ik niet gespeeld tegen Italië”

6 oktober Onze chef voetbal Stephan Keygnaert had voor VTM NIEUWS een exclusief en uitgebreid gesprek met Kevin De Bruyne (30). De dirigent van de Rode Duivels en Manchester City vertelde in het voetbalcentrum van Tubeke onder meer over de druk die al dan niet bestaat om de Nations League te winnen, het verliezen van de Champions League-finale en de niet al te grote ontgoocheling na de uitschakeling op het EK tegen Italië, een match die hij achteraf bekeken liever niet gespeeld had.