Lukebakio vertrekt bij gedegradeerd Hertha Berlijn en mikt hoog: “Inter toont interesse”

Hij is na het afzwaaien van Eden Hazard de sympathiekste aller Duivels.

Bij Lukebakio is een lach nooit ver weg. Een knipoog evenmin. “Al had ik het na de degradatie met Hertha emotioneel moeilijk”, zei hij in Tubeke. “Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. En het heeft me geraakt. Maar het belangrijkste is dat ik weet dat ik alles gegeven heb. Helaas kan je niet alles controleren in het leven.”

Lukebakio kan zichzelf met andere woorden in de spiegel aankijken. Hij was goed voor elf goals en vier assists. “Het was duidelijk het beste seizoen uit mijn carrière. Ook al kan ik nóg beter op bepaalde vlakken. Mijn positiespel, mijn afwerking... (lacht) Er zijn veel zaken, hoor.”

Die statistieken én zijn vormpeil van de voorbije maanden zorgen er wel voor dat er veel interesse is in de Rode Duivel. Zo zou Freiburg zich gemeld hebben. Net als Inter Milan. “Dat klopt”, knikte Lukebakio.

10 miljoen

Terwijl hij in de winterstop bijna vertrokken was naar het Spaanse Sevilla. Maar de meeste ploegen haken voorlopig af op de vraagprijs van Hertha Berlijn. De Duitsers hopen tien miljoen euro te krijgen voor onze landgenoot. Lukebakio: “Dat zijn discussies tussen mijn makelaar en de club. Daarin kom ik niet tussen. De andere ploegen ruiken natuurlijk een financieel voordeel omdat we dit seizoen gezakt zijn.”

Ik wil verdere stappen zetten. Aan de kop van het klassement spelen — eindelijk voetballen zonder wekelijkse degradatie­stress Dodi Lukebakio

Hij voegde er fijntjes aan toe dat het eigenlijk uitgesloten is dat hij volgend seizoen nog voor Hertha voetbalt. “Het is niet mijn doel om in de tweede Bundesliga te spelen (de club uit Berlijn behaalde zijn licentie en zakt niet naar de Regionalliga, red.). Ik ben dus op zoek naar iets anders.”

Daarbij schuwt Lukebakio de ambities niet. “Ik wil verdere stappen zetten. Aan de kop van het klassement spelen — eindelijk voetballen zonder wekelijkse degradatiestress. Maar ik ben geduldig, ik heb vertrouwen in een goede afloop.”

Keerpunt

De zomer van 2023 moet een keerpunt worden in de carrière van Lukebakio. Een voorkeur voor een welbepaalde competitie heeft hij niet. “Ik stel me niet te veel vragen. Ik wil het beste project. Ik heb de finale van de Champions League gezien. Natuurlijk heeft elke voetballer de ambitie om dat niveau te halen. Maar ik wil vooral bijleren en veel spelen. Daarom is het ook belangrijk dat ik het hier, bij de Rode Duivels, goed doe. Ik moet tonen dat ik een constante kan leggen in mijn prestaties, zodat iedereen ziet dat ze op mij kunnen rekenen.”

Het helpt dat ik met spelers als Lukaku of De Bruyne train als we samenkomen met de Duivels. Je kan niet anders dan sterker worden na zulke dagen Dodi Lukebakio

Zoals Lukebakio dat liet zien tegen Zweden en Duitsland in maart. Waar een herboren speler op het veld stond. Die zich offensief uitleefde en defensief zijn werk deed.

Daar al liet hij blijken klaar te zijn voor een volgend hoofdstuk. “Het helpt bovendien dat ik met spelers als Lukaku of De Bruyne train als we samenkomen met de Duivels. Je kan niet anders dan sterker worden na zulke dagen. En dat is mijn doel ook. Elke dag beter worden.”

Toen de vragen over zijn toekomst bleven komen, kon hij een grijns niet onderdrukken. “In het voetbal kan er veel gebeuren, jongens. We zien wel welke club me het liefste wil. Je vise haut, ik mik hoog.”

Waarna ze het nog één keer probeerden.

Vraag: “Hoe concreet is de interesse?”

Antwoord: (blaast) “Ik heb geen idee. Ik ben bij de nationale ploeg, hé. Ik kan niet overal zijn met ‘mijn kop’. Kijk: een datum ga ik er niet op plakken. Maar in het ideale scenario kan ik de voorbereiding op het nieuwe seizoen aanvatten met mijn nieuwe ploeg.”

