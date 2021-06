Lukaku wilde maatje Eriksen bezoeken in ziekenhuis, maar mag niet van UEFA: “In tiende minuut zullen we bal buiten trappen en applaudisseren”

Rode DuivelsHet hoofd zit helemaal bij de match van morgen, maar Romelu Lukaku is zijn maatje Christian Eriksen zeker niet vergeten nu hij in Kopenhagen is. ‘Big Rom’ wilde hem zelfs bezoeken in het ziekenhuis - dat mag hij niet van UEFA - en bevestigde dat de Rode Duivels morgen Eriksen mee zullen eren.

Uiteraard kreeg Romelu Lukaku heel wat vragen over Christian Eriksen op zijn persconferentie voor de match tegen Denemarken. De twee zijn ploegmaats bij Inter en dus wilde Lukaku zijn vriend graag bezoeken in het ziekenhuis in Kopenhagen. “Ik heb er al met de coach over gesproken en zal dat straks nog eens doen.” Spijtig genoeg voor Lukaku staat de UEFA geen bezoek aan Eriksen toe. Hij moet in de bubbel van de Rode Duivels blijven.

Aansluitend daarop had Lukaku het ook over het eerbetoon aan Eriksen waar de Duivels aan zullen meewerken. “In de tiende minuut (verwijzend naar Eriksens rugnummer, red.) trappen we de bal buiten en applaudisseren we mee voor hem. Dat is maar normaal.”

Ook bondscoach Roberto Martínez had het op zijn persmoment over Eriksen. “Voetbal is niet hetzelfde zonder Eriksen. We hopen op een goed herstel. Romelu wilde hem inderdaad bezoeken, maar de prioriteit gaat nu naar de familie.”

Over naar het voetbal zelf, want ondanks alles willen de Belgen, Lukaku inclusief, natuurlijk gewoon winnen tegen Denemarken. ‘Big Rom’ waarschuwt voor onderschatting na het drama van afgelopen zaterdag. “Voor ons wordt het een belangrijke test, ook mentaal. De Denen zullen door onverwachte omstandigheden extra gemotiveerd zijn. En voetbaltechnisch ook. Maar wij moeten nu een momentum creëren. We moeten doorgaan op ons beste niveau en meedogenloos zijn.”

Een opvallend verschil met het WK 2018 in Rusland: Lukaku is ook tijdens het toernooi actief op sociale media. Drie jaar geleden ging hij volledig offline op Instagram om zich toe te leggen op het WK. Lukaku: “Je wordt ouder en de ervaring komt erbij. Ik heb meer rust in mijn hoofd sinds ik vader ben geworden. Ik ben niet superactief op sociale media. Op mijn privéaccount kan ik nog grapjes maken.”

Volledig scherm Lukaku. © rv

Volledig scherm Romelu Lukaku komt aan in Kopenhagen. © BELGA