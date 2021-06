Lukaku: “Vroeger zei men gewoon dat ik in vorm was, maar heb bewezen dat ik een spits van wereldniveau ben”

Rode Duivels“Ik zal er staan, net als de andere Rode Duivels .” Weg met de romantiek, Romelu Lukaku is klaar om in de volgende horde op het EK te bevestigen dat hij wel degelijk een wereldspits is. “Op het WK waren we niet matuur genoeg. Nu hebben we verschillende manieren om een match te winnen.”

Drie matchen, drie goals. (lacht) “En had ik geen schoenmaat 48 telde mijn eerste doelpunt tegen Finland ook”. En klaar voor meer. Mochten er nog getwijfeld hebben na de titel en de vele goals bij Inter: Romelu Lukaku behoort echt tot de besten ter wereld. “Vroeger zei men dat ik in goeie vorm was, maar de voorbije twee jaar heb ik bewezen dat ik een speler van wereldniveau ben. Dat ik bij de Lewandowski’s en Benzema’s hoor. Ik wou in dat rijtje geraken en ik denk dat ik daar nu tussensta.” En dus is het tijd voor nog meer prijzen. “De titel bij Inter gaf me extra motivatie. Ik wil gewoon winnen. Dit EK met België winnen zou alles nog zoveel mooier maken.”

Dan moet hij zondag dus voorbij Ronaldo, nog een wereldspits. “Ik zou graag het schotkracht en dribbel van Cristiano hebben. Omgekeerd denk ik dat hij een beetje jaloers kan zijn op mijn kracht en doelgerichtheid.” Penalty’s omzetten, daar heeft ‘Big Rom’ geen lessen meer in nodig. “Vroeger was ik te slordig. Nu focus ik me meer om de bal goed te raken. Een speciale aanloop of de doelman bespelen, daar doe ik niet aan mee. Maar ik denk niet dat tot een strafschoppenserie zal komen. Hopelijk kunnen we het zondag sneller afmaken.”

Te romantisch

Meer dan ooit zijn de ogen gericht op ‘Big Rom’. “Dit zijn de wedstrijden waarover het gaat. Nu is het juiste moment. Op het WK waren we niet matuur genoeg. We waren te romantisch. Nu hebben we verschillende manieren om een match te winnen. Ik zal er staan, mijn ploegmaats zullen er ook staan.”

Voor dat ene doel. Het gemis om zijn zoontje is groot, maar ‘Big Rom’ weet waarom hij in Tubeke is. “In het begin van de lockdown heb ik hem twee maanden niet gezien. Dus nu ça va. Het geldt voor elke Rode Duivel. We weten waarom we hier zijn - hier droomden we van als klein jongetje. We zijn een outsider. Waarom zouden we er dan niet vól voor gaan en het familiale gemis even aan de kant zetten?”

