Lukaku verdedigt Tielemans wanneer Mulder hem weer aanmaant meer op doel te knallen: “Hoe? Heb je die goal op Wembley niet gezien?”

Roberto Martínez gaf al vaker aan dat Youri Tielemans de leider moet worden van de volgende generatie en daar kan de middenvelder van Leicester City best mee om. “Da’s gewoon mijn persoonlijkheid. Dat ik wil coachen, mijn best doe op het veld en de anderen probeer mee te pakken. Na Romelu misschien”, klonk het met een kwinkslag naar Lukaku, die naast hem plaats had genomen. “Hij is mijn voorbeeld, mijn grote broer, een beetje vanalles. Romelu is altijd iemand geweest die heel veel tips geeft, die je wil meepakken in het verhaal. Dat helpt wel natuurlijk, als je een nieuwkomer bent.”

Waarna Jan Mulder Tielemans nogmaals aanmaande om meer op doel te schieten. En Romelu Lukaku in de bres springt voor zijn ploegmaat. “Hoe? Heb je de FA Cup-finale gezien?”, klonk het bij de spits, waarop Tielemans bevestigde dat hij wel degelijk met de raad van Mulder aan de slag is gegaan. “Na die tip heb ik, denk ik, tegen Denemarken en Engeland gescoord van buiten de box. En dus op Wembley. Een heel schoon moment. Je bent blij, voor jezelf eerst en dan voor de ploegmaats en voor de club, maar achteraf bekeken, na al die berichten die ik heb gekregen,besefte ik dat dit er een was voor de geschiedenisboeken. Ik probeer daar heel rustig bij te blijven.”

“Zijn wreeftrap is veel beter dan de mijne”, aldus Lukaku, die bij het zien van die parel op Wembley er spontaan een “Jesus Christ” uitgooide. “Het is niet echt krachtig, maar wel heel precies. Hij trapt zoals Kevin (De Bruyne, red.) ongeveer, maar die heeft dan die boogbal. Binnenkant voet, dat ben ik, dat weet iedereen bij ons. Maar Youri’s wreeftrap, rechtdoor; ik heb weinig beter gezien. Ik herinner me nog die wedstrijd met Anderlecht tegen Oostende waarin hij zo twee wereldgoals maakt en ik weet dat ik erna in de kleedkamers ben gegaan en vijf minuten naar hem heb gekeken.”

Youri Tielemans en Romelu Lukaku laten elk ook als jonge vaders hun kinderen achter, tijdens het EK. “Het is best emotioneel geweest de voorbije dagen”, zegt Tielemans. “We zijn in het beste geval voor zes weken van huis.”

