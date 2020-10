Lukaku uit voorzorg niet op laatste training, beslissing ligt bij Martínez

Rode Duivels Roef bij de groep als vervanger voor Casteels, die vader wordt, moet ook Dries Mertens afhaken voor drieluik met Rode Duivels?

5 oktober De selectie van Dries Mertens voor de interlands van de Rode Duivels thuis tegen Ivoorkust (donderdag, vriendschappelijk) en in Engeland (zondag, Nations League) en IJsland (volgende week woensdag, Nations League) is onzeker. Mertens belandde met zijn team Napoli in een corona-epidemie. De Rode Duivels beginnen vanmiddag in Tubeke aan hun voorbereiding.