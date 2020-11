Lukaku traint individueel in aanloop naar clash tegen Engeland

Rode Duivels Degryse ziet Batshuayi de Duivels er weer doorsleu­ren: “Als aanspeel­punt eigenlijk onvoldoen­de, maar hij scoort altijd als hij kansen krijgt”

12 november “Het startelftal was onuitgegeven – België-B zeg maar – en dan is het niet evident om als collectief uit te blinken. Maar voor bepaalde jongens was deze interland toch een kans om zich te tonen. Als je dan individueel de prestaties beoordeelt, mag je geen fouten maken die los staan van het collectieve. Van de spelers die nog niet veel minuten maakten als Rode Duivel heeft Bornauw niet overtuigd. Hij maakte een beoordelingsfout bij het tegendoelpunt en ik vond hem voorts vrij ­onzeker. En bij zijn eerste invalbeurt tegen Ivoorkust ging hij ook al in de fout. Dan scoor je geen goede punten bij de coach. Hoe je het draait of keert, viel hij tegen. Delcroix kan terugblikken op een beter eerste half uur als Rode ­Duivel.”