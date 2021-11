Lukaku out, Batshuayi wellicht ook: welke spits vult de leemte op? De opties van Martínez doorgelicht

Christian Benteke

Zijn trainer bij Crystal Palace, Patrick Vieira, gebruikt Benteke à la carte. Zaterdag op Manchester City, waar er gecounterd moest worden, was Benteke invaller. Terwijl hij in de vorige twee matchen, tegen Arsenal en tegen Newcastle, toch raak had getroffen. Benteke, bijna 31 ondertussen, schikt zich in zijn rol. Bij de Rode Duivels was hij het afgelopen anderhalf jaar teleurgesteld wegens het gebrek aan kansen, ook in oefeninterlands. Hij heeft nooit vertrouwen gevoeld. In een gesprek met Martínez kreeg hij geen garanties. De voorbije vijf jaar verzamelde hij amper 13 caps. Hij vond wel 9 keer het net, tegen kleintjes als Gibraltar en Cyprus. Is hij de eerste optie voor Estland?