Lukaku: “Laatste twee jaar bewezen dat ik in rijtje van wereldspitsen thuishoor”

Zijn aura wordt met de dag groter.

Zijn status ook.

“Lewandowski, Benzema, Cristiano, Suarez, Kane,… Spitsen van wereldniveau. Maar ik was altijd in ‘goeie vorm’. Wel, de laatste twee jaar heb ik bewezen dat dit ik ook in dat rijtje thuishoor. Dat was mijn motivatie. Ik wilde die stap zetten – the next level.”

Nu het EK winnen zou “de ultieme bekroning” zijn.

En de Ballon d’Or?

“Dat zijn dromen. Daar praat ik niet luidop over.”

Wél wou hij het over Cristiano Ronaldo hebben. “Ik zou graag zijn dribbel hebben. En zijn traptechniek. Of hij ook iets van mij zou willen? Misschien mijn kracht, en mijn doelgerichtheid.”

Atleten onder elkaar. Wereldspitsen ook. Met reuzenhonger. “Of ik ook zoveel interlands als hem ga spelen? Hoeveel heeft hij er nu? 178? Da’s wel veel, hé, man. (schiet in de lach) Zijn cijfers zijn indrukwekkend. Ik weet nog dat we in de Serie A dicht bij elkaar stonden in de topschuttersstand, toen Juventus uitgeschakeld werd in de Champions League. Cristiano kreeg kritiek. Ik dacht: ‘Wauw, dit kan niet waar zijn.’ Weet je hoe hij reageerde? Met een hattrick tegen Cagliari, in twintig minuten tijd. Die motivatie typeert hem.”

Volledig scherm © BELGA

Lukaku steekt net zo in elkaar. Ook hij wil criticasters wat graag lik op stuk geven. “Toen ik naar ’The Last Dance’ keek en Michael Jordan zag vertellen hoe hij uit kritiek motivatie haalde, dacht ik: ‘Ik ben niet alleen.’ (grijnst) Ik zeg niet dat ik Michael Jordan ben, hé, maar sommigen hebben dat gewoon nodig. Cristiano wil altijd de beste zijn, wil elk record hebben. Mbappé wil alles winnen – ‘The Next Guy’ zijn. Wel, ik heb die prikkel ook nodig. Die concurrentie van buitenaf. ‘Vinden jullie die beter dan mij?’ ‘Oké. Dan ga ik jullie ongelijk bewijzen.’”

Het maakt wel dat de verwachtingen groter en groter worden. Lukaku dient ons zondag naar de kwartfinale te loodsen. “Ik weet dat ik er zal staan – de motivatie en de honger in onze groep is ook zeer groot. We zullen wel intelligent moeten zijn. Als we met z’n allen naar voren gaan lopen, zullen we dat cash betalen. Kijk, in die halve finale tegen Frankrijk op het WK waren we niet natuur genoeg. We wilden te graag mooi voetballen. Dat heeft ons ‘gekloot’. Maar nu hebben we verschillende manieren om te winnen”, weet Lukaku. “En wat de verwachtingen betreft: Als ik zondagavond slecht ga spelen, zal ik mezelf en de ploeg teleurgesteld hebben.”

Wat een persoonlijkheid.

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News