Lukaku geeft Deense coach meteen na affluiten een omhelzing: “Ik ben hen eeuwig dankbaar”

Over de wedstrijd zelf was Lukaku nuchter. “We waren gewoon dramatisch in de eerste helft, je moet het zeggen zoals het is”, vertelde de topschutter van de Rode Duivels aan Sporza. “We konden geen ballen bijhouden. In de tweede helft was het beter. Maar het moet niet altijd negatief zijn, we speelden ook in lastige omstandigheden. Met zo’n publiek is het niet simpel voetballen.”