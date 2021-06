Lukaku eert Eriksen bij zijn openingsgoal: “Chris, sterkte jongen. I love You”

Wat een moment voor Romelu Lukaku. Amper tien minuten had hij nodig in Sint-Petersburg om zijn bloedvorm te verzilveren. 1-0, met dank aan de flaterende Rus Semenov. Waarna Lukaku richting de camera aan de zijlijn snelde om zijn ploegmaat bij Inter en goeie vriend Christian Eriksen een hart onder de riem te steken. “Chris, sterkte jongen. I love you”, kon je de Rode Duivel horen zeggen. De minzame Deen was enkele uren eerder vlak voor de pauze neergezegen in Denemarken - Finland. Even was er vrees voor het ergste, maar gelukkig is de toestand van Eriksen alweer een pak beter.