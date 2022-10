Luister elke woensdag naar nieuwe podcast ‘Het WK van toen’, met ex-Rode Duivels: “Je komt te weten wat ze deden náást het veld”

Die historische halve finale van Mexico ‘86. De grote oversteek naar de VS in ‘94. Of het akkefietje tussen Staelens en Kluivert in ‘98.

Binnen anderhalve maand zet het grootste voetbalfeest ter wereld de deuren weer open, deze keer in Qatar. Met de gebruikelijke Panini-stickers, Duivelse toeters en bellen, en telkens weer met straffe verhalen. Zit u ook al op het puntje van uw stoel?

Bij DPG Media zit u op de eerste rij om af te tellen naar het wereldkampioenschap. Jonas Decleer blikt wekelijks met twee spelers van toen terug op de WK’s van de Rode Duivels van de afgelopen 40 jaar in de gloednieuwe podcast ‘Het WK van toen’. Over het sportieve, maar vooral ook over de rest. Morgen trappen we af met Jos Daerden en Guy Vandersmissen over het WK van 1982 in Spanje. De zege tegen Maradona en Argentinië, weet u nog?

Een pint

“We brengen twee ex-Rode Duivels samen om herinneringen op te halen over een WK”, blikt Jonas Decleer vooruit. “We hebben het daarin niet per se over de grote sportieve verhalen – die kennen we intussen al wel –, maar we mikken vooral op de ervaringen van die mannen zelf naast het veld. Hoe zat de sfeer in de kleedkamer? Wat deden ze in het hotel? Hoe werd de tijd gedood? Mocht er al eens een pint worden gedronken? Dat kom je allemaal te weten de komende weken.”

Volledig scherm Host Jonas Decleer keert in de eerste aflevering van 'Het WK van Toen' met Guy Vandersmissen en Jos Daerden terug naar het WK van 1982 in Spanje. © HLN

Passeren de komende weken ook onder meer de revue in ‘Het WK van toen’: Franky en Leo Van der Elst, Marc Degryse, Vital Borkelmans, Lorenzo Staelens, Wesley Sonck en Steven Defour. “Je merkte tijdens de opnames dat die mannen het plezant vonden om elkaar nog eens terug te zien. Sommigen hadden nog contact of werken nu nog samen. Neem nu Jos Daerden en Guy Vandersmissen (morgen in aflevering 1), die hebben gecarpoold naar de studio. De combinaties klikten ook altijd, en dat leverde echt leuke verhalen op.”

Chirokamp-vibe

Heel ver wil de presentator nog niet te veel in detail treden, maar een paar tips van de sluier kan hij wel al geven. “We moeten ons geen illusies maken: ook de vroegere generaties durfden al eens op stap gaan. En dat de hoofdsponsor van de Rode Duivels vaak een biermerk was, bleek voor de spelers ook een handig extraatje. Wist je trouwens dat Koen Wauters een terugkerend topic is in heel wat afleveringen? Ik zou zeggen: vooral luisteren. (lacht) Vaak zijn dat verhalen die destijds nog niet verteld konden worden, en nu wel. Of zaken die maar bij een beperkt publiek geweten waren. Je merkte aan de gasten dat zo’n WK niet alleen een sportief hoogtepunt voor hen was, maar vooral ook een toffe vakantietrip. Als je de stage meetelt, waren ze al makkelijk drie weken samen op pad, mannen onder elkaar. Die doen ook andere dingen dan voetballen, hé. Soms kreeg ik wat chirokamp-vibes, maar dan met volwassen mannen.”

En in Qatar?

En natuurlijk gaat het ook wekelijks even over het WK in Qatar. Wie wordt er wereldkampioen? En hoe ver schopt België het? “Er zijn mannen die geloven in een mooie afloop”, lacht Decleer. “Wat ikzelf verwacht? Het is goed dat we afreizen zonder de ambitie om wereldkampioen te worden, volgens mij. Dat zorgt voor minder stress. Ik verwacht niet dat dat gaat lukken, maar wel dat we kunnen verrassen. In positieve zin, wel te verstaan. Maar even goed moet onze ‘Gouden Generatie’ na de tweede ronde afzwaaien. Ik kijk er hoe dan ook naar uit, zoals altijd.”

Elke woensdag wordt een nieuwe aflevering gelanceerd, te beluisteren op de gekende podcastkanalen en op HLN.be.