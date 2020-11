Luc Nilis over de neus voor Belgische goals van Michy Batshuayi: “Mentaal moet hij enorm sterk zijn”

Geen bondscoach die Roberto Martínez niet benijdt. Nergens is de weelde diep in de spits zo groot als bij de Rode Duivels. De tandem Lukaku - Batshuayi blaast iedereen weg. Sinds het wereldkampioenschap in Rusland twee jaar geleden zijn ze goed voor 28 doelpunten en dat in amper 22 wedstrijden. Van alle EK-favorieten doet niemand het beter, een prettig vooruitzicht met het Europees Kampioenschap in het verschiet. Alleen het Engels duo Kane-Rashford en het Portugese koppel Ronaldo-Silva komen in de buurt.