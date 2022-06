Louis Van Gaal: “Noa Lang maakt meer kans op Gouden Bal dan Kevin De Bruyne”

Een belangrijke wedstrijd morgen. Een Derby der Lage Landen, heeft u het gevoel dat het leeft?

“Het is uitverkocht. Dus het betekent wat voor de mensen. Het uitvak is ook helemaal vol. Bij de huidige generatie is dat minder dan bij mij. Ik heb zelf in België gewoond en gevoetbald (bij Antwerp, red.). Het doet wat met me. Dan denk je toch: ik wil België even een poepje laten ruiken. Zo makkelijk zal het niet zijn, want het is de nummer twee van de wereld en wij de nummer tien.”