Louis van Gaal houdt deur open voor Rode Duivels: “Ik heb er al over nagedacht. (lacht) Jullie moeten Truus overtuigen”

Op de Nederlandse persconferentie kreeg Louis van Gaal vandaag de vraag of hij kandidaat is om de gisteren opgestapte Roberto Martínez als bondscoach van de Rode Duivels op te volgen. LVG was opnieuw zijn ironische zelve, maar flirtte toch openlijk. “België is een mooi land met hele vriendelijke mensen. Knokke is zelfs een mooi strandpaleis. (lacht) Ik heb er al over nagedacht.”

Hoe België hem zou kunnen overtuigen, kreeg Van Gaal ook voorgelegd. “Jullie moeten Truus (zijn vrouw, nvdr) overtuigen (lacht). Neen, dat is het niet. Ik kan zelf die beslissing nemen als een vrij man. Er zijn bepaalde landen waar ik niet naartoe ga en Truus al zeker niet.”

“Volgens mij ben ik hier wel met het Nederlands elftal op het WK. Wij zijn bezig met wereldkampioen worden. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan. Ik heb al gezegd dat als wij wereldkampioen worden, de wereld zo opportunistisch is dat er aanbiedingen zullen komen. We zullen zien. Maar voorlopig zijn we geen wereldkampioen. En als we de Nederlandse media moeten geloven, worden wij dat ook niet. “

Het was niet de enige keer dat de Rode Duivels ter sprake kwamen. Toen Van Gaal werd gevraagd naar een eerdere wedstrijd tegen Amerikaans bondscoach Gregg Berhalter zei hij het volgende: “Ik kan me die wedstrijd niet herinneren. Ik leef niet in het verleden, ik leef in het heden en de toekomst. Ik maak altijd plannen voor de toekomst. Zoals ik nu eventueel plannen ga maken voor België.”

Of Van Gaal verrast was door de Belgische exit? “Wat is verrassend? Wij hebben de laatste twee matchen ook gewonnen van hen. Er spelen geweldige voetballers, gezien de individuele kwaliteiten, maar het gaat in mijn ogen altijd om het team. De laatste wedstrijd tegen de Kroaten hadden ze gewoon moeten winnen. Voetbal is niet alleen maar techniek, tactiek, argumenten; je moet ook een beetje geluk hebben. Scheidsrechters spelen eveneens een rol. Over de drie refs die Nederland heeft getroffen, kunnen we ook nog een boompje opzetten.”

Vervolgens kreeg Van Gaal ook nog de vraag of hij het zou zien zitten om in Afrika aan de slag te gaan, waarna er gelach klonk in de perszaal. “Ik denk het niet, maar je moet alles openhouden. Maar nogmaals, ik ben met Nederland bezig”, lachte hij. “Ik houd de focus op de USA (sic). Ik wil mijn spelers ervan overtuigen dat we wereldkampioen kunnen worden. Daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig. Als ik hier in persconferentie alleen maar over andere landen ga praten, geloven mijn spelers me ook niet meer.”

Van Gaal verwacht geen makkelijke wedstrijd tegen de VS, zaterdag om 16 uur tegenstander van Oranje in de achtste finales. “Amerika is een heel energieke ploeg, met fysiek sterke spelers. Dat is voor iedere tegenstander lastig. Het Amerikaans voetbal ontwikkelt zich razendsnel. Wij zullen er alles aan doen om de USA te verslaan.”

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.