LIVE. Zeker géén De Ketelaere en Verschaeren in EK-selectie, beide spelers opgeroepen voor U21

De bondscoach gaf aan dat er geen nieuwe namen bij zullen zijn. “Geen spelers die nog nooit voor de nationale ploeg uitkwamen. We hebben consistentie ingebouwd in deze ploeg en willen het werk van de laatste drie jaar versterken. We hebben de ervaring en knowhow van onze spelers, het zou zonde zijn om dat niet te benutten. Op internationaal niveau krijg je niet vaak de kans om veel samen te komen. Dat hebben we met deze vaste groep wel gecreëerd.”