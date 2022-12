LIVE WK-FINALE ARGENTINIË-FRANKRIJK. Deschamps over Benzema, die cryptische post deed op social media: “Focus me op mijn selectie”

Rode Duivels POLL. Wie moet Eden Hazard opvolgen als aanvoerder van de Rode Duivels?

Diegene met de meeste caps - Jan Vertonghen? Of de leider met de voeten - Kevin De Bruyne? De beslissing over wie Eden Hazard (31) opvolgt als aanvoerder wordt straks genomen door de volgende bondscoach - naam nog altijd onbekend. Bij de Rode Duivels is er immers geen vastgelegde procedure wie kapitein is. Marc Wilmots gaf Hazard in de lente van 2015 voor het eerst de aanvoerdersband, voor een oefeninterland tegen Frankrijk. Goedmakertje nadat hij hen enkele maanden eerder te kijk had gezet met een vroege wissel. Na het forfait van Vincent Kompany voor het EK werd die status definitief. Hazard zou uiteindelijk 59 keer kapitein zijn. Recordhouder.

