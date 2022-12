LIVE WK-FINALE. Argentijnen blijven de wet dicteren, Messi besluit onder druk van Rabiot naast

VOETBAL Opvolging is verzekerd: Courtois ziet zoontje Nicolás (5) eerste toernooi met Re­al-jeugd meteen winnen

De opvolging is verzekerd. Nicolás Courtois, het vijfjarig zoontje van Thibaut, pakte gisteren zijn eerste prijs als jeugdvoetballer. Nicolás schoot in zijn allereerste toernooi meteen de hoofdvogel af met z’n jeugdploegje bij Real Madrid - onder meer het zoontje van Lucas Vazquez is er zijn ploegmaat. In de finale klopten ze de buren van Atlético met 2-0. Opvallend: Nicolás is een veldspeler bij Real, spelend met rugnummer 9. Voorlopig treedt hij dus niet in de voetsporen van zijn vader, al stond Courtois zelf tot zijn tiende ook op het veld. Bij de jeugd van Genk kwam hij vooral in actie als linksachter.

14:51