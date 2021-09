LIVE. Wat hebben Hazard en Martínez te zeggen in aanloop naar WK-kwalificatiematch tegen Estland?

RODE DUIVELS Roberto Martínez maakt op 26 augustus eerste selectie na EK bekend

12 augustus Bondscoach Roberto Martínez maakt op donderdag 26 augustus (12 uur) in het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekend voor de drie kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar van begin september. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) donderdag gemeld.