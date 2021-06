LIVE. Wat hebben Dries Mertens en Youri Tielemans te vertellen? Volg hier hun persbabbel

Rode Duivels Het (offensieve) elftal van de HLN-sur­fer: ervaren defensie, géén Tielemans en Eden Hazard vanaf minuut één

27 juni 6.057 surfers stelden hun ideale elf samen die straks de strijd moeten aangaan met Portugal. Courtois is een zekerheid. Voorts kiest de HLN-surfer achteraan duidelijk voor ervaring. Alderweireld, Vertonghen en Vermaelen vullen de driemansdefensie in. Opvallend: Denayer, in de basis tegen Denemarken en Finland, krijgt slechts 432 stemmen. Naast Witsel geen Tielemans - die niet helemaal zichzelf was in de groepsfase. De Bruyne, een rijtje lager dus, neemt zijn positie over. ‘KDB’ is met 5.995 stemmen overigens het stemkanon van de poll. Het centrale duo wordt geflankeerd door wingbacks Thorgan Hazard en Meunier.