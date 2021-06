LIVE. Vroege persconferentie in Tubeke, waar Lukaku straks Q&A doet en de Duivels supporteren voor Polen

Rode Duivels Zelfs Finland - België laten fluitende Russische supporters starten met valse noot

21 juni En weer klonken er fluitjes toen de Rode Duivels, net als de Finnen, vlak voor de aftrap knielden in het Krestovskistadion. Met dank aan de ongeveer 16.000 aanwezige Russische fans in het stadion met een capaciteit van 68.000 supporters. Niet zo fel als in de Belgische openingsmatch op dit EK, toen de Duivels tegen Rusland speelden (0-3). Maar ook nu weer duidelijk te horen. Wel respect toonden de Russen in het stadion van Sint-Petersburg voor Axel Witsel, de Rode Duivel die daar 4,5 jaar speelde. Witsel staat voor het eerst aan de aftrap nadat hij half januari zijn achillespees scheurde.