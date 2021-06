LIVE. Volg hier doorheen de dag alle ontwikkelingen rond de Rode Duivels

Rode DuivelsDe Rode Duivels leven toe naar hun clash met Cristiano Ronaldo en co van zondag in Sevilla. Vandaag zijn de Belgen nog gewoon in hun Basecamp in Tubeke, waar het ‘zwaartepunt’ van de dag na de middag ligt. Om 16u30 is er opnieuw een persconferentie met twee spelers en een uurtje later volgt een training. Het eerste kwartier daarvan zal opnieuw open zijn. Op deze pagina zit u goed om die training én al het andere nieuws over de Duivels op de voet te volgen!