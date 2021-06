LIVE. Volg hier de open training met commentator Gilles De Bilde - Thorgan Hazard: “Eden voelt zich vandaag al beter”

Rode Duivels Thibaut Courtois is klaar voor de partij tegen Portugal, maar kijkt stiekem al vooruit: “De weg is zwaar, maar het is ook de mooiste… als we het EK winnen”

26 juni Thibaut Courtois (29) is aan het studeren geslagen. Over het doen en laten van Cristiano – “alleen kan ik hier moeilijk zeggen hoe we hem willen afstoppen”. Maar ook over hoe de Portugezen hun strafschoppen nemen. “Ik heb een lijst van 10 namen gekregen. Met van elk 10 à 15 penalty’s.” Op naar zijn eerste examen op dit EK.